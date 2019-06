Menezes frisa a sua "dedicação doentia, de sempre" tanto com idosos como com crianças e afirmou que a visita não deu em nada.



"Após trocar impressões com os familiares mais próximos, tomamos uma decisão. Não somos ricos, mas entre nós e os nossos pais fizemos uma quotização e oferecemos uma recompensa de 2.500 euros, a quem nos fizer chegar confidencialmente – pode ser por Messenger, Whatsapp ou e-mail – informação fidedigna, sujeita a prova ou a indício muito forte, sobre a identidade do autor ou autores dessa denúncia anónima", lê-se na publicação no Facebook. O objetivo? "Com essa informação poderemos acionar uma queixa-crime que pode terminar num crime público por denúncia caluniosa".

Luís Filipe Menezes quer saber quem o denunciou por maus-tratos a idosos e crianças e oferece €2.500 a quem tiver "informação fidedigna".No Facebook, num post entretanto apagado, o antigo autarca de Gaia contou que "duas profissionais corretíssimas" dos Serviços Sociais lhe foram fazer uma vistoria à casa, porque fora indicada como "um local onde tratavam mal, desumanamente, idosos e ainda onde se encontravam crianças menores abandonadas."