Mais de sete mil processos foram distribuídos sem sorteio

Suspeitas, inquérito, novas regras, mas sem apontar a quem quer que seja qualquer tipo de irregularidade. Este é, em resumo, o retrato do caso da distribuição de processos nos tribunais superiores, que começou com suspeitas durante a investigação do processo "Operação Lex", mas que uma investigação do Conselho Superior da Magistratura (CSM) acabaria por revelar uma realidade ainda maior: de 2017 a 2020, mais de sete mil processos foram parar às mãos de juízes sem sorteio.



Esta segunda-feira, o CSM, através de uma nota de imprensa, fez saber que já foi publicado em Diário da República o "Regulamento das Situações de Alteração, Redução ou Suspensão da Distribuição de Processos", que define pela primeira vez regras e critérios uniformes na matéria, centralizando a competência no Conselho Superior da Magistratura.



Segundo uma nota informativa do Conselho Superior da Magistratura (CSM), o regulamento, aprovado pelo CSM, constitui "um passo importante no tratamento uniforme, rigoroso e transparente das diversas situações em que pode ocorrer a alteração, redução ou suspensão da distribuição de processos" nos tribunais.