Cientistas alteraram genes de um mosquito para disseminar genes antimaláricos

Um estudo publicado hoje na edição científica "eLife" avaliou a alteração dos genes de um mosquito com vista à disseminação de genes antimaláricos na próxima geração da sua espécie, o que poderá ajudar a travar a malária.







mosquito dengue - Aedes albopictus Direitos Reservados

Desenvolvido pelo Departamento de Ciências da Vida do Imperial College London, Reino Unido, o estudo visou a "conversão de genes endógenos do mosquito da malária em simples impulsos genéticos não-autónomos, para a substituição da população".O objetivo da investigação foi contribuir para o fim da malária, uma doença que em 2018, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), atingiu 228 milhões de pessoas e matou cerca de 405 mil, principalmente na África subsaariana.Os investigadores Astrid Hoermann, Sofia Tapanelli, Paolo Capriotti, Giuseppe Del Corsano, Ellen Masters, Tibebu Habtewold, George Christophides e Nikolai Windbichler alteraram os genes intestinais de um mosquito de forma a fazê-los espalhar genes antimaláricos para a próxima geração da sua espécie.Apesar de reconhecerem que "as unidades genéticas para a substituição da população de mosquitos são instrumentos promissores para o controlo da malária", os autores ressalvam que, atualmente, "não existe um caminho claro para testar com segurança tais instrumentos em países endémicos"."A falta de promotores bem caracterizados para tecidos relevantes para a infeção, além de obstáculos regulamentares, são outros obstáculos à sua conceção e utilização", apontados pelos autores no estudo, financiado pela Fundação Belinda e Bill Gates.O que os cientistas exploraram foi a forma como as modificações genéticas mínimas dos genes endógenos dos mosquitos podem convertê-los diretamente em unidades genéticas não-autónomas, sem perturbar a sua expressão."Mostramos pela primeira vez como os traços de condução genética sem marcadores podem ser construídos no mosquito da malária", lê-se no artigo.Ou seja, um dos genes funcionais do mosquito é utilizado e modificado para produzir as moléculas antimaláricas. Mas, mesmo que esta modificação seja transmitida à descendência do mosquito, isso só acontecerá a alguma da descendência dos mosquitos.A malária é provocada por protozoários do género Plasmodium. O parasita é transmitido através da picada do mosquito (género Anopheles).