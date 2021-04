Professor de Direito de Coimbra contra decisão de Ivo Rosa sobre corrupção prescrita

O prazo de prescrição de um crime de corrupção deve ser calculado a partir de quando é entregue a vantagem (o suborno) ao agente público pelo seu corruptor (a chamada consumação material) e não quando é feita a promessa a ou a solicitação desse agente (consumação formal). A opinião é de Nuno Brandão, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, num artigo a publicar num livro da Universidade Católica Portuguesa sobre corrupção em Portugal.



Brandão disponibilizou o artigo Corrupção: a questão da consumação material e as suas consequências no seu blogue e defende que, ao contrário do que foi decidido pelo juiz Ivo Rosa no que diz respeito à decisão instrutória da Operação Marquês, o prazo de prescrição arranca quando se dá a consumação material do crime. Na decisão, Ivo Rosa determinou que €1,72 milhões entregues por Carlos Santos Silva a José Sócrates não configuravam o crime de corrupção por este estar prescrito, mas se inseriam em branqueamento de capitais. Santos Silva e Sócrates foram pronunciados pelo juiz de instrução por três crimes de branqueamento de capitais e falsificação de documento cada um.



"O efeito lógico de atribuição de relevo típico ao momento da consumação material é o de que será esse também o dies a quo [dia do] do prazo de prescrição do procedimento relativo ao crime de corrupção respetivo", escreve Nuno Brandão. "Não significa isto que quando haja uma prévia consumação formal não se inicie logo aí a contagem do prazo de prescrição do procedimento relativamente a essa manifestação típica. Comprovando-se, no entanto, que, após a consumação formal do crime de corrupção, houve uma sua consumação material, é esta, como vimos, que adquire significado de prevalência neste contexto típico. Predominância que se projeta numa atualização do momento relevante para o início da prescrição, que passará a coincidir com a aceitação da disponibilização da vantagem, no caso da corrupção passiva, e com a entrega da vantagem, no caso da corrupção ativa. Havendo uma pluralidade de entregas, o momento relevante será o da disponibilização da última parcela do suborno."