Juiz Carlos Alexandre iliba jornalistas no caso das vigilâncias

O juiz Carlos Alexandre ilibou os jornalistas Carlos Rodrigues Lima (da SÁBADO) e Henrique Machado (da TVI) no caso das vigilâncias. O o ex-inspetor coordenador da PJ Pedro Fonseca estava acusado de abuso de poder, violação de segredo de justiça e falsidade de testemunho.







O juiz de instrução Carlos Alexandre validou pretensões e as teses do Ministério Público.

Ambos os jornalistas foram acusados de violação de segredo de justiça por diversas notícias publicadas sobre a Operação Lex, o processo e-Toupeira e o caso de 'emails' do Benfica. Segundo a acusação do Ministério Público, Pedro Fonseca, que foi coordenador da UNCC até meados de 2020, "fornecia conteúdos de peças, relatório, despachos, mandados e autos de diligência de processo secretos" a ambos os jornalistas.Em março deste ano, o Conselho Superior do Ministério Público arquivou, com dois votos contra, o processo de averiguação aberto a duas procuradoras do DIAP de Lisboa que mandaram a PSP vigiar Carlos Rodrigues Lima e Henrique Machado, alegando que estas magistradas não violaram deveres funcionais. Isto depois de, em janeiro deste ano, a procuradora-geral da República, Lucília Gago, ter decidido mandar averiguar se a atuação das magistradas Andrea Marques e Fernanda Pego, diretora do DIAP de Lisboa, era passível de infração disciplinar.O inquérito visando os três arguidos foi aberto em 2018, tendo a procuradora pedido vigilância policial para os dois jornalistas, e o levantamento do sigilo bancário de um deles, tendo as diligências tido o aval pela diretora do DIAP, Fernanda Pego, que será ouvida na instrução na quinta-feira.