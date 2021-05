Jornalistas e coordenador da PJ acusados de violação do segredo de Justiça

Os dois jornalistas que foram vigiados pela PSP por ordem da Ministério Público (incluindo o sub-diretor da SÁBADO, o jornalista Carlos Rodrigues Lima) foram acusados de violação do segredo de justiça. Coordenador da Polícia Judiciária Pedro Miguel Fonseca foi também acusado desse crime e dois outros.



Carlos Rodrigues Lima, sub-diretor da SÁBADO, é acusado de responder a três crimes de violação do segredo de justiça e Henrique Machado, jornalista da TVI, é acusado de um crime. Já o coordenador da Polícia Judiciária Pedro Miguel Fonseca é acusado de três crimes semelhantes de violação do segredo de justiça, um crime de abuso de poder e um crime de falsidade de testemunho, perícia, interpretação ou tradução.



De acordo com a acusação do MP a SÁBADO teve acesso, Carlos Rodrigues Lima é acusado na sequência de notícias publicadas sobre três processos - e-Toupeira, e-mails do Benfica e Operação Lex - que estariam sob segredo de justiça, no entender dos procuradores responsáveis pelo caso. A acusação baseia-se em chamadas trocadas entre Carlos Rodrigues e Pedro Miguel Fonseca.