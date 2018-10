Uma mulher vítima de violência doméstica contactou, em Fevereiro de 2016, a GNR a pedir ajuda. Nenhuma queixa ficou, no entanto, registada – segundo factos provados em tribunal, os dois [vítima e agressor] foram aconselhados a "resolver os problemas de forma educada e amigável", numa altura em que o agressor de mostrava "exaltado, muito nervoso, a falar com um tom de voz bastante alto e exalando um cheiro intenso a álcool", demonstrando ainda "pelo seu comportamento encontrar-se embriagado". O resultado foi a morte da mãe da vítima.

Nessa tarde, tanto a vítima como o agressor – que a seguiu – abandonaram a esquadra da GNR, envolvendo-se de seguida num acidente de viação em que o agressor embateu no carro da vítima. Novamente, a mulher dirigiu-se às instalações da GNR para apresentar queixa. Ao mesmo tempo, o agressor dirigiu-se a casa da vítima e, ao ver um vulto na cama, atacou-o com um pau – pensando ser o amante da mulher. Era, na verdade, a mãe da vítima.

Segundo o Diário de Notícias, este é o quarto caso de homicídios de violência domestica que a equipa de Análise Retrospectiva analisou – e ao qual deixou duas recomendações. A necessidade de mais formação para os "profissionais da 1.ª linha das forças de segurança", que recebem o primeiro contacto, de forma a melhorarem "a sua compreensão sobre as características e dinâmica destes comportamentos e incrementem a qualidade da sua actuação". Outra recomendação é que "qualquer incidente ou intervenção relacionada com a possível existência de violência nas relações interpessoais deve ser objecto de registo, mesmo que não dê origem à abertura de qualquer procedimento legal".

"Não houve, na altura do atendimento no posto policial, preocupação em esclarecer quais as razões porque este andaria a ‘perseguir’ aquela, que conhecimento ou relação teriam um com o outro e, consequentemente, em recolher mais informações sobre aquele conflito", refere o relatório da equipa de especialistas, avançado pelo jornal. A mulher "não teve oportunidade de ser ouvida nem de relatar o que se estava a passar em contexto de privacidade, que a situação obviamente exigia", nem o polícia, "atendendo à exaltação e embriaguez" do agressor, "actuou por forma a acautelar a segurança" da mulher.