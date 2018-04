Tribunal considerou que taxista violou rapariga com quase 17 anos, mas imputou-lhe o crime de "actos sexuais com adolescente" que pressupõe consentimento.





Depois de ter dado como provado que um taxista de 43 anos teve relações sexuais forçadas com uma jovem de 16 anos, o tribunal de Mesão Frio, distrito de Vila Real, condenou o homem por um crime bem diferente: levou 170 dias de multa pelo crime de "actos sexuais com adolescente", que pressupõe consentimento e "abuso da inexperiência", que só se aplica quando a vítima é menor de 16 anos. No entanto, à altura do acto, a jovem era já maior de 16 anos, estando perto de fazer 17.



O arguido recorreu para o Tribunal da Relação e obteve a anulação do julgamento anterior. Porém, o acórdão da Relação relembra que o taxista devia ter sido acusado de sexo forçado. Como só o arguido recorreu (o Ministério Público não o fez), a Relação ficou impedida de o acusar de violação. Em segunda instância, foi-lhe atribuído o crime de importunação sexual, que comporta uma pena máxima de um ano.



No acórdão das duas juízas desembargadoras da Relação pode ler-se que a matéria provada no julgamento "aponta claramente para uma relação sexual de cópula imposta à assistente por via da força e superioridade física do arguido, pese embora a recusa claramente verbalizada por aquela e a resistência que tentou opor a tais intentos". Para estas circunstâncias, o "enquadramento jurídico natural seria o crime de violação, (...) punível com pena de três a dez anos de prisão".



Segundo o acórdão, o Ministério Público (MP), cometeu também erros ao sustentar a condenação por um "crime muito menos gravoso", tendo-se conformado ao não recorrer.



Na sentença original pode ler-se: "Se tivesse experiência de vida, teria percebido ou, pelo menos, desconfiado de que algo de errado se passava quando o arguido fez um desvio no percurso e que estando com ele sozinha num carro as condições eram propícias para que o arguido fizesse, como fez, aquela investida sexual".



No entanto, uns parágrafos à frente pode ler-se: "Sem que nada o fizesse prever, o arguido esgueirou-se para o banco traseiro da viatura, onde se encontrava a ofendida [que, segundo o acórdão original, "tinha uma compleição física franzina"], e, sentando-se a seu lado, começou a beijá-la, satisfazendo a sua lascívia e impulsos libidinosos; a ofendida, mostrando o seu desagrado, pediu ao arguido para a deixar ir embora, tendo o mesmo respondido que não, que há muito tempo que andava em cima dela, procurando acariciar e beijar a ofendida, sempre com resistência da mesma; o arguido, por sua vez, e em virtude da sua supremacia física, puxou os calções que a ofendida trazia vestidos, e depois as cuecas e tirando o pénis para fora das calças, através de contacto físico sexualizado entre ambos os genitais, penetrou o seu pénis na vagina da ofendida, agindo contra a vontade da mesma".



As juízas desembargadoras consideram uma "uma completa desadequação dos considerandos feitos" a propósito do "abuso da inexperiência da vítima", "reportado ao facto da ofendida ter ido sozinha no táxi com o arguido (...) como se a simples contratação de um serviço de táxi pudesse, noutras circunstâncias, representar um risco ou resultar em ato temerário imputável à vítima e como se tivesse de se justificar o facto de esta não desconfiar das intenções criminosas do mesmo".



O caso remonta a 2009 e o julgamento teve lugar em 2012. O recurso foi apreciado em 2014 pelo Tribunal da Relação do Porto, que, como referido, deu razão ao arguido quanto à impossibilidade de aplicação do crime que o MP lhe imputara e o tribunal inferior considerou existir. O tribunal superior determinou a realização de novo julgamento.