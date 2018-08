Homem que diz fazer exorcismos foi acusado de abusos sexuais por uma mulher de 55 anos.

O polémico padre Gama, de 79 anos, foi detido pela Polícia Judiciária de Leiria por ter violado uma mulher, com cerca de 55 anos, durante um exorcismo que realizou na moradia onde dá consultas há 13 anos, no Valinho de Fátima. Está ainda indiciado por burla qualificada.



Este sábado, o padre esteve quatro horas no Tribunal de Santarém sendo que a medida de coação aplicada foi ficar em liberdade com apresentações, avança o Correio da Manhã.