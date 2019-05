De acordo com a polícia, o jovem envolveu-se numa discussão com outra pessoa, tendo aparecido um familiar desta última munido de uma arma de fogo e disparado na sua direção.



O autor do disparo já foi identificado e o caso comunicado à Polícia Judiciária conforme o procedimento normal neste tipo de situação.



Desconhece-se para já se a arma de fogo utilizada se encontra devidamente legalizada.



A vítima do disparo não corre perigo de vida.

