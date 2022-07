Jovem atropelada por metro do Porto tinha fones nos ouvidos

Uma jovem de 23 anos foi atropelada mortalmente pelo metro no Porto. O acidente ocorreu pelas 9 horas, perto da estação Pias, em Matosinhos, tendo estado a linha Verde, interrompida nos dois sentidos entre as estações Fórum da Maia (Maia) e Senhora da Hora (Matosinhos). Entretanto, foi restabelecida.





Segundo a CMTV , a jovem tinha fones nos ouvidos e não terá ouvido o metro enquanto atravessava a estrada para ir apanhar o transporte no sentido contrário.A linha Verde do Metro do Porto liga Campanhã, no Porto, ao ISMAI, na Maia.No local do acidente estiveram 10 operacionais, apoiados por cinco meios.Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto apontou que, além de meios da PSP e dos Bombeiros Voluntários de Leça do Balio, também o INEM esteve no local com uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e uma mota.