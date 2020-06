"O arguido descobriu pela consulta dos autos ter sido investigado durante mais de uma década em Processos Administrativos que devassaram por completo a sua vida pessoal, societária e financeira, fazendo tábua rasa das exigências legais prescritas no Código de Processo Penal para a derrogação do sigilo fiscal e bancário". Esta é a principal linha de defesa do empresário Carlos Santos Silva, o amigo que "emprestava" dinheiro a José Sócrates, que esta segunda feira vai fazer as alegações finais da fase de instrução do processo "Operação Marquês. Acusado de 33 crimes pelo Ministério Público, Carlos Santos Silva defende que a investigação judicial foi precedida de várias ilegalidades, as quais, a serem reconhecidas, podem inviabilizar todo o processo.

Segundo a acusação, o empresário da Covilhã foi, durante anos, o "testa de ferro" do antigo primeiro-ministro, disponibilizando-lhe as suas contas bancárias para a movimentação de dinheiro obtido por José Sócrates em crimes de corrupção. O Ministério Público sustenta que isso aconteceu, por em 2010, quando às conta de Santos Silva chegaram 12 milhões de euros com origem no Grupo Espírito Santo, supostamente um pagamento a José Sócrates pela forma como o governo interveio na OPA da SONAE à PT e pela venda da operadora Vivo, no Brasil. Foi também a uma conta bancária controlada por Carlos Santos Silva que chegaram outras transferências de dinheiro, uma ligada ao resort de Vale do Lobo, outra relacionada com o Grupo Lena.

Para estes movimentos, e já em declarações na fase de instrução, Santos Silva tem apresentado algumas justificações, desde negócios em Angola a prestação de serviços ao Grupo Lena. Porém, mais do responder aos factos da acusação, a sua advogada, Paula Lourenço, tem, nos últimos anos, tentado ir à origem de toda a investigação da Operação Marquês, defendendo que a origem do processo está numa ilegalidade cometida através dos designados PA’s, Processos Administrativos, atualmente chamados de Processos de Prevenção do Branqueamento de Capitais.

Durante anos, houve uma sucessão de Processos Administrativos - no fundo, trata-se uma investigação prévia do Ministério Público à abertura formal de um inquérito-crime - sobre Carlos Santos Silva, os quais, segundo a sua defesa, violaram os segredos bancário e fiscal do empresário, uma vez que o Ministério Público, no âmbito de tal recolha de informação, foi amealhando dados cobertos por regimes de segredo específicos sem o despacho de um juiz. Logo, e em resumo, uma vez que, segundo alega, o processo começou com uma ilegalidade, isto acaba por contaminar todo o desenrolar da investigação levando à sua nulidade. Para a defesa, apoiada em pareceres jurídicos de conceituados professores de direito, a partir do momento que havia uma suspeita sobre Santos Silva, o Ministério Público deveria tê-lo constituído como arguido, dando-lhe hipótese de se defender, e não investigá-lo "às escondidas" sem meios de defesa.

Foi o próprio procurador Rosário Teixeira quem, ainda em dezembro de 2005, depois de uma comunicação do Banco de Portugal (BdP), pede ao supervisor "cópia das declarações de adesão ao RERT apresentadas pelo particular mencionado" no ofício do Banco de Portugal, dando origem ao Processo Administrativo 522/05, o primeiro aberto sobre Carlos Santos Silva. Mas foi só em março de 2006 que o BdP respondeu, enviando a documentação pedida. O caso terá ficado por ali, porque só sete anos mais tarde (2012) é que Rosário Teixeira volta a encontrar o nome de Carlos Santos Silva noutro (juridicamente polémico) Processo Administrativo. O mesmo sucedeu um ano depois, dando origem ao que hoje se designa por Operação Marquês.

É esta sucessão de recolha de informação bancária sem um despacho judicial que a defesa de Santos Silva critica, considerando que a prática do Ministério Público não constitui um procedimento de prevenção do branqueamento de capitais mas, dada a quantidade de informação recolhida, sim uma investigação a um suspeito fora das regras de um processo crime.

Quando foi interrogado, em novembro de 2019, pelo juiz Ivo Rosa, o empresário da Covilhã, amigo de Sócrates há mais de 40 anos, manteve que os 23 milhões que transferiu da Suíça para Portugal em 2010 eram dele e resultam de lucros obtidos em vários negócios. Santos Silva também contou ao juiz de instrução que guardava metade do dinheiro que ganhava num cofre. Daí que entregasse a Sócrates dinheiro vivo, "cinco mil, dez mil, mas nunca mais de 20 mil" de cada vez. Antes dele, José Sócrates tinha dito ao juiz que a mãe, Adelaide Monteiro, também guardava uma fortuna de cinco milhões de euros num cofre. O dinheiro tinha sido herdado de familiares e Sócrates recorria à mãe cada vez que, por exemplo, precisava de dinheiro para ir de férias.



Veja a lista de todos os acusados na Operação Marquês



José Sócrates (ex-primeiro-ministro). 31 crimes: corrupção passiva de titular de cargo político (três), branqueamento de capitais (16), falsificação de documento (nove) e fraude fiscal qualificada (três).



Carlos Santos Silva (empresário). 33 crimes: corrupção passiva de titular de cargo político (um), corrupção activa de titular de cargo político (um), branqueamento de capitais (17), falsificação de documento (dez), fraude fiscal (um) e fraude fiscal qualificada (três).



Joaquim Barroca (ex-administrador do Grupo Lena). 14 crimes: corrupção activa de titular de cargo político (um), corrupção activa (um), branqueamento de capitais (sete), falsificação de documento (três) e fraude fiscal qualificada (dois).



Ricardo Salgado (ex-presidente do BES). 21 crimes: corrupção activa de titular de cargo político (um), corrupção activa (dois), branqueamento de capitais (nove), abuso de confiança (três), falsificação de documento (três) e fraude fiscal qualificada (três).



Zeinal Bava (ex-presidente executivo da PT). Cinco crimes: corrupção passiva (um), branqueamento de capitais (um), falsificação de documento (um) e fraude fiscal qualificada (dois).



Henrique Granadeiro (ex-gestor da PT). Oito crimes: corrupção passiva (um), branqueamento de capitais (dois), peculato (um), abuso de confiança (um) e fraude fiscal qualificada (três).



Armando Vara (ex-ministro e antigo administrador da CGD). Cinco crimes: corrupção passiva de titular de cargo político (um), branqueamento de capitais (dois) e fraude fiscal qualificada (dois).



Helder Bataglia (empresário). 10 crimes: branqueamento de capitais (cinco), falsificação de documento (dois), abuso de confiança (um) e fraude fiscal qualificada (dois).



Rui Horta e Costa (administrador não-executivo dos CTT). Quatro crimes: corrupção activa de titular de cargo político (um), branqueamento de capitais (um) e fraude fiscal qualificada (dois).



Bárbara Vara (filha de Armando Vara). Dois crimes: branqueamento de capitais (dois).



José Diogo Gaspar Ferreira (ex-director executivo do empreendimento Vale de Lobo). Seis crimes: corrupção activa de titular de cargo político (um), branqueamento de capitais (dois) e fraude fiscal qualificada (três).



José Paulo Pinto de Sousa (primo de José Sócrates). Dois crimes: branqueamento de capitais (dois).



Gonçalo Trindade Ferreira (advogado). Quatro crimes: branqueamento de capitais (três) e falsificação de documento (um).



Inês Pontes do Rosário (mulher de Carlos Santos Silva). Um crime: branqueamento de capitais (um).



João Perna (ex-motorista de Sócrates). Dois crimes: branqueamento de capitais (um) e detenção de arma proibida (um).



Sofia Fava (ex-mulher de Sócrates). Dois crimes: branqueamento de capitais (um) e falsificação de documento (um).



Luis Ferreira da Silva Marques (funcionário da Infra-estruturas de Portugal). Dois crimes: corrupção passiva (um) e branqueamento de capitais (um).



José Ribeiro dos Santos (funcionário da Infra-estruturas de Portugal). Dois crimes: corrupção activa (um) e branqueamento de capitais (um).



Rui Mão de Ferro (sócio, administrador e gerente de diversas empresas). Cinco crimes: branqueamento de capitais (um) e falsificação de documento (quatro).



Lena Engenharia e Construções, SA. Sete crimes: corrupção activa (dois), branqueamento de capitais (três) e fraude fiscal qualificada (dois).



Lena Engenharia e Construção SGPS. Três crimes: corrupção activa (dois) e branqueamento de capitais (um).



Lena SGPS. Três crimes: prática de crimes de corrupção activa (dois) e branqueamento de capitais (um).



XLM – Sociedade de Estudos e Projetos Lda. Cinco crimes: branqueamento de capitais (três) e fraude fiscal qualificada (dois).



RMF – Consulting, Gestão e Consultoria Estratégica Lda. Um crime: branqueamento de capitais (um).



XMI – Management & Investmenst SA. Dois crimes: corrupção activa (um) e branqueamento de capitais (um).