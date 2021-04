Vida de luxo. Os milhões a que Sócrates perdeu a conta

Na sexta-feira, o juiz de instrução Ivo Rosa decide se os arguidos da Operação Marquês vão a julgamento e, se sim, acusados de que crimes. Leia ou releia tudo sobre a vida de luxo de José Sócrates, um trabalho publicado originalmente na SÁBADO de 14 de outubro de 2017.



Durante a fase mais secreta da investigação da Operação Marquês, o Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) contabilizou dezenas de entregas em dinheiro a José Sócrates. A longa operação de vigilância decorreu durante mais de um ano e só foi interrompida com a detenção do antigo primeiro-ministro a 21 de novembro de 2014.



Na documentação da Operação Marquês, o Ministério Público (MP) preocupou-se em identificar ao pormenor as datas e os montantes de muitas das entregas em numerário, chegando os investigadores a revelarem de forma genérica que o total do dinheiro levantado do ex-BES (depois Novo Banco), do Barclays Bank e do Montepio Geral e destinado a Sócrates (as contas eram tituladas por Carlos Santos Silva, a mulher, Inês do Rosário, a filha menor e o advogado Gonçalo Ferreira, que trabalhava para o empresário considerado pelo MP como o testa-de-ferro do antigo líder socialista) atingiu "cerca de 1,5 milhões de euros, desde o início de 2012 até novembro de 2014".