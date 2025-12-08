José Sócrates garante que não pagou viagens que fez aos Emirados Árabes Unidos

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

José Sócrates assegura que não pagou as viagens que fez em novembro aos Emirados Árabes Unidos. O antigo primeiro-ministro esclareceu numa nota enviada às redações no domingo à noite que viajou a convite de entidades que o convidaram "a título profissional" e que suportaram as despesas.



Sócrates assegura que não pagou as viagens que fez aos Emirados Árabes Unidos FILIPE AMORIM/LUSA

O esclarecimento surge depois de o Correio da Manhã ter sido divulgado que as duas viagens terão tido um custo de quase 15 mil euros, quase metade da pensão vitalícia que o antigo governante recebe anualmente.

"Já esclareci que as viagens foram feitas em períodos separados inferiores a cinco dias; vejo-me agora forçado a esclarecer que foram pagas pelas entidades que me convidaram a título profissional. E, tendo sido feitas a título profissional e não sendo eu uma personalidade política, não devo explicações a ninguém", referiu José Sócrates.

"Esta campanha negra dura há doze anos - e os seus autores acham que poderá durar mais doze. Dizem-me alguns que deveria procurar a proteção dos tribunais, mas como, se o Estado judiciário protege os agressores e despreza as garantias constitucionais dos cidadãos? Não vemos isso acontecer todos os dias debaixo dos nosso olhos? Direito à reserva da vida privada? Direito ao bom nome? Direito à reputação? Tudo isso parecem relíquias de um outro tempo, de um outro direto democrático, de uma outra justiça", condenou ainda Sócrates.

Recorde-se que o antigo primeiro-ministro, arguido na Operação Marquês, está sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência, pelo que não pode ausentar-se do país ou da residência por mais de cinco dias sem comunicar ao tribunal.