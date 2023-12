Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Duro com a forma de governar de Pedro Nuno Santos, revela que a sua candidatura começou há um ano após o caso TAP porque era preciso criar uma alternativa a Costa "com sentido de Estado". E está “desapontado” com Francisco Assis. "Éramos amigos..."

José Luís Carneiro: “Nunca tomaria uma decisão como a do aeroporto sem falar com o PM”

A campanha interna no PS prossegue o seu círculo da carne assada. Esta semana a SÁBADO esteve na estrada com José Luís Carneiro no dia 1 de dezembro, sexta-feira. A viagem começou em Lourosa, passou pelo Porto, foi até Viana do Castelo e terminou em Guimarães.