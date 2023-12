Governo aprova diplomas sobre TGV e aeroporto Humberto Delgado

O Governo aprovou em Conselho de Ministros um conjunto de investimentos a realizar no aeroporto Humberto Delgado, que, segundo o secretário de Estado das Infraestruturas Frederico Francisco, está a ser atingido por "fortes constrangimentos ao conforto dos passageiros". O aeroporto, desde que arrancou o contrato de concessão, "tem tido um crescimento de tráfego e procura bastante superior ao previsto".







João Cortesão

Segundo o governante, "vai ocorrer a desafetação de uso militar da placa do aeródromo de trânsito 1, ou aeroporto de Figo Maduro", condicionada porém ao início de um investimento no Humberto Delgado. "Acreditamos que foram criadas todas as condições para serem executados os investimentos."O regulador da aviação civil e o Estado, enquanto concedente no contrato de concessão dos aeroportos, entendem que o investimento da ANA "tem sido inferior ao que estava previsto".Citado pela agência Lusa, Frederico Francisco sublinhou que "o Governo não está a obrigar a ANA a fazer nada que ela não estivesse já obrigada a fazer, no entendimento do concedente e do regulador", mas sim "a dar corpo de Resolução de Conselho de Ministros a essas obrigações" e a "determinar à ANA que as execute e a dar à concessionária condições para que, efetivamente, execute essas obrigações, não criando as perturbações que poderiam ser criadas se executasse essas obrigações".Acerca do TGV, o secretário de Estado das Infraestruturas apontou que a entrada no Porto será feita através de uma nova ponte, "a montante da ponte de São João e vai permitir que a linha que atravessa Vila Nova de Gaia em túnel". "Terá estação em túnel em Santo Ovídio, Gaia" que terá correspondência com a linha amarela e rubi. "Será a estaçao ideal para Gaia e zona central e ocidental do Porto." A estação de Campanhã será ampliada e terá ligação ao aeroporto Sá Carneiro.Questionada sobre a greve dos trabalhadores do Jornal de Notícias, a ministra da Presidência disse que serão recebidos pelo ministro da Cultura. Destacou que para o Governo, a comunicação social e a imprensa têm "a maior importância": "O Governo tinha em curso a reforma na agência Lusa que permitiria tornar gratuito aos órgãos de comunicação social o trabalho da Lusa, que a queda do Governo interrompeu."