Pedro Nuno Santos: Uma travessia em gelo fino

Na véspera da sua demissão, Pedro Nuno Santos estava convencido de que o caso em torno da avultada indemnização paga à então demissionária secretária de Estado Alexandra Reis não o beliscaria. Aos mais próximos, perguntava: “Que culpa tenho eu?” Não tinha sido sua a autorização do pagamento nem a escolha para as funções governativas. E, apesar de há muito confidenciar estar “farto” das exigências da política, não estava disposto a atirar a toalha ao chão. Queria deixar um legado no Governo e sair com o carimbo de fazedor.