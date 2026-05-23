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Carneiro diz que Governo prejudicou o país ao manter SIRESP sem presidente

Lusa 23 de maio de 2026 às 18:03
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Segundo José Luís Carneiro, quando o PS saiu do Governo, em 2024, deixou concluído o relatório para garantir a transição tecnológica do SIRESP, num trabalho preparado pelo general Viegas Nunes.

O líder do PS, José Luís Carneiro, considerou este sábado que o Governo prejudicou o país ao manter o sistema de comunicações SIRESP sem presidente durante dois anos para depois ter ido buscar novamente Viegas Nunes.

José Luís Carneiro, líder do Partido Socialista
José Luís Carneiro, líder do Partido Socialista ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

"Durante dois anos, a mais importante infraestrutura de comunicação do Estado esteve sem presidente e qual foi a notícia que soubemos ontem [sexta-feira]: o Governo foi buscar ao fim de dois anos o general Viegas Nunes para voltar a assumir a presidência", disse o secretário-geral do PS.

Em Coimbra, à entrada para uma reunião do Conselho Estratégico, o líder socialista salientou aos jornalistas que, durante dois anos, "o Governo prejudicou o interesse estratégico e crítico do país".

Segundo José Luís Carneiro, quando o PS saiu do Governo, em 2024, deixou concluído o relatório para garantir a transição tecnológica do SIRESP, num trabalho preparado pelo general Viegas Nunes.

"Foi feito um trabalho que cumpriu três objetivos: o concurso internacional que estava a decorrer, a interoperabilidade das comunicações nas regiões autónomas e o continente e conseguiu também a interoperabilidade dos serviços de comunicação civis com os militares e a Jornada Mundial da Juventude permitiu testar essa resposta", sublinhou.

"Paulo Viegas Nunes regressa à liderança da SIRESP S.A., depois de já ter exercido estas funções entre 2022 e 2024, iniciando agora um novo mandato numa fase estratégica de modernização e reforço da rede nacional de comunicações de emergência e segurança", anunciou na sexta-feira em comunicado o Ministério da Administração Interna, em comunicado.

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