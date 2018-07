Jornalistas do Público acusam administração de interferência editorial

São José Almeida e Luciano Alvarez são os dois jornalistas do Público que querem levar a votação em plenário de redacção uma moção para repudiar a interferência da administração que terá levado à demissão de David Dinis e pedir que seja encontrada uma solução para manter o director.

"A redacção do Público repudia veementemente a interferência da administração em matéria editorial do Público ao demitir o director adjunto editorial à revelia do director, o que acontece pela primeira vez desde que o eng. Belmiro de Azevedo fundou o jornal em 1989. A redacção exige ainda que a administração reveja as decisões que levaram à demissão do director e que sejam tomadas medidas para que David Dinis se mantenha com director em nome dos interesses editoriais do jornal. Exige ainda garantias absolutas de que, no futuro, não existirão novas interferências por parte da administração empresa em matéria editorial", lê-se no texto que os dois jornalistas querem levar a votação.

O plenário está a ser convocado "face aos recentes desenvolvimento que levaram à demissão da direcção e tendo por base o art 3º alínea 3 b) ) do Regulamento do Conselho de Redacção (CR), onde se estipula que se deve realizar um plenário de redacção "sempre que estejam em causa questões de particular relevância para a vida e futuro do jornal"", como se lê numa nota enviada à redacção.