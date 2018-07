Jornalista Manuel Carvalho é o novo director do Público

Manuel Carvalho sucede a David Dinis.

Manuel Carvalho é o novo director do Público, avança a direcção do jornal. O jornalista sucede a David Dinis, que se demitiu do cargo de director na segunda-feira após a administração do diário ter despedido o seu adjunto, Diogo Queiroz de Andrade.



"A administração do Público vem informar que convidou Manuel Carvalho para exercer o cargo de director do Público, o qual aceitou o convite que lhe foi endereçado", refere uma nota avançada pela Lusa. A administração do jornal adianta ainda que "a formação da equipa de direcção será da sua [Manuel Carvalho] inteira responsabilidade".



"O Conselho de Administração do Público decidiu, na segunda-feira, e após um processo de reflexão ao longo das últimas semanas, prescindir dos serviços prestados por Diogo Queiroz de Andrade, que desempenhava as funções de responsável da área digital e de Director Adjunto do jornal", explica o comunicado divulgado na segunda-feira, a que a mesma agência teve acesso.



A direcção do jornal era liderada por David Dinis e, além de Diogo Queiroz de Andrade, integrava Tiago Luz Pedro e Vítor Costa, que também apresentaram a sua demissão.



Actualmente redactor na redacção do Porto, Manuel Carvalho foi jornalista fundador do jornal, na secção de Economia.