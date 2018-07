Conselho de Redacção do Público aprova Manuel Carvalho sem reservas

A solução encontrada pela administração para a direcção do Público parece ter acalmado os ânimos na redacção do diário da Sonae. O Conselho de Redacção deu um parecer positivo ao nome de Manuel Carvalho, jornalista que está no jornal desde a sua fundação, para substituir David Dinis. E desconvocou o plenário que estava marcado para a tarde desta quarta-feira.

"A administração da empresa pediu um parecer ao Conselho de Redacção acerca da nomeação do jornalista Manuel Carvalho para assumir a direcção do jornal, dando-lhe a responsabilidade de escolher a equipa", lê-se numa nota enviada à redacção a que a SÁBADO teve acesso.

O Conselho de Redacção deu "um parecer positivo e sem reservas à nomeação de Manuel Carvalho, por lhe reconhecer o perfil adequado para assumir estas funções", sublinhando que se trata "de um jornalista que esteve na fundação do jornal, conhece bem a matriz da empresa e o espírito da redacção".