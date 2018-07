Jornalistas votam amanhã moção que repudia "a interferência da administração" que terá levado à demissão do director do Público. Mas a administração do jornal assegura que exerceu uma "competência legal" ao demitir o director adjunto e "lamenta" que vá a votos "uma moção que não tem fundamento legal nem factual".

A moção assinada pelos jornalistas São José Almeida e Luciano Alvarez que será votada amanhã em plenário de redacção não ficou sem resposta da administração do Público. Num comunicado a que a SÁBADO teve acesso, a administradora Cristina Soares diz que o texto que os jornalistas levam a votos "não tem fundamento legal nem factual".



Cristina Soares usa o comunicado para "reforçar que a nomeação e a demissão de um director adjunto são da competência legal da administração", recusando a acusação - feita na moção dos dois jornalistas - de "interferência" em matéria editorial.



A vogal da administração diz mesmo que a demissão e a nomeação de um director adjunto "não são questões editoriais nem cabem na competência do director".



Recorde-se que David Dinis pediu a demissão do lugar de director do Público depois de tomar conhecimento de que o seu director adjunto, Diogo Queirós de Andrade, tinha sido afastado pela administração.



O despedimento de Queiroz de Andrade foi justificado pela administração com os maus resultados da edição online do diário e com "questões pessoais". Mas David Dinis não aceitou as justificações da administração e deverá sair no final do mês.



A moção ontem apresentada por São José Almeida e Luciano Alvarez visa evitar a saída de David Dinis, demonstrando a solidariedade da redacção com o director demissionário, apesar de parecer já irreversível a decisão tomada por Dinis.



"A redacção do Público repudia veementemente a interferência da administração em matéria editorial do Público ao demitir o director adjunto editorial à revelia do director, o que acontece pela primeira vez desde que o eng. Belmiro de Azevedo fundou o jornal em 1989. A redacção exige ainda que a administração reveja as decisões que levaram à demissão do director e que sejam tomadas medidas para que David Dinis se mantenha como director em nome dos interesses editoriais do jornal. Exige ainda garantias absolutas de que, no futuro, não existirão novas interferências por parte da administração empresa em matéria editorial", lê-se no texto que os dois jornalistas querem levar a votação.



Foi esta acusação de interferência que levou agora à reacção de Cristina Soares, a vogal da administração que esteve ontem no plenário da redacção do jornal convocado por David Dinis para explicar os contornos da situação que levou à queda da direcção.



"A administração, ao demitir o director adjunto sem a concordância do director, mas não à sua revelia, não interferiu em matéria editorial, limitou-se a exercer um seu direito consagrado na lei de imprensa - o de nomear e de demitir o director, subdirector e directores adjuntos", explica a administradora na nota enviada à redacção.



Para a administração, a demissão de Queiroz de Andrade teve "o objectivo de proteger o desejável desenvolvimento do jornal" e "não colocou minimamente em causa a tradição de liberdade editorial do Público", que Cristina Soares diz ser uma "marca de água" do jornal desde a fundação em 1989 que os administradores asseguram que não porão em causa.