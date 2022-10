Jornalista da SÁBADO vence prémio Gazeta Revelação 2021

Márcia Sobral, atual jornalista da SÁBADO, é a vencedora do prémio Gazeta Revelação 2021 com a reportagem Nude. O trabalho, transmitido na TVI a 3 de fevereiro de 2021, relata as histórias de mulheres vítimas de partilha não consentida de conteúdos íntimos na Internet.





A distinção é conhecida no mesmo dia em que foi aprovado um projeto de lei que reforça a proteção das vítimas deste crime. Os prémios Gazeta são os mais importantes do jornalismo nacional e foram atribuídos pelo Clube de Jornalistas, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e da Associação Mutualista Montepio.Fernando Dacosta, jornalista e escritor, foi premiado com o Prémio Gazeta de Mérito.Já o Prémio Gazeta de Televisão foi atribuído a Carlos Rico, pela reportagem Alentejo, azeite e água, transmitida na TVI. O Prémio Gazeta de Imprensa foi dado a Joana Pereira Bastos, jornalista do Expresso, pelo trabalho As férias da liberdade. Nuno Guedes, jornalista da TSF, recebeu o Prémio Gazeta de Rádio pela reportagem A ilha do tempo. Reinaldo Rodrigues recebeu o Prémio Gazeta de Multimédia pela reportagem multimédia Um outro país.Tiago Miranda foi premiado com o Prémio Gazeta de Fotografia pelas fotografias da reportagem Nós somos oito mil histórias.Finalmente, A Mensagem de Lisboa foi distinguida com o Prémio Gazeta de Imprensa Regional.O júri dos Prémios Gazeta é composto pelo presidente Eugénio Alves (CJ), Cesário Borga (CJ), Eva Henningsen (Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal), Fernanda Bizarro (jornalista), Elisabete Caramelo (professora universitária), Dina Soares (jornalista), Fernando Cascais (professor universitário e formador do Cenjor), José Rebelo (professor jubilado do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa), Inácio Ludgero (fotojornalista) e Paulo Martins (jornalista e professor universitário).