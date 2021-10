João Rendeiro quer boleia de decisão sobre vice para deixar de ser foragido

João Rendeiro poderá não estar, afinal, foragido da Justiça. O banqueiro poderá vir a beneficiar dos efeitos do recurso interposto por Paulo Guichard no Tribunal Constitucional (TC), cuja pendência permitiu a libertação do seu antigo braço-direito no BPP. Para tirar esta dúvida a limpo, o Ministério Público (MP) pediu que seja solicitado ao Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) que esclareça se os efeitos do recurso de Guichard suspendem a ordem de prisão de Rendeiro.







