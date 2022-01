João Leão 'ilegal': ministro está há mais de 18 meses para assinar contratos

Marta Rosales está do outro lado do Atlântico, no estado norte-americado do Massachussetts. Investigadora há três décadas, venceu uma bolsa Fulbright para investigar movimentos transnacionais. E por isso está naquela universidade a dar aulas e estudar o tema. Também já foi professora nas universidades de Brown (EUA), University College (Londres, Reino Unido), Toronto (Canadá) ou Sidney (Austrália).



E ainda que esteja a distância, continua a coordenar o doutoramento do ICS sobre migrações, supervisiona 12 doutoramentos e está a terminar um projeto da FCT (a Fundação para a Ciência e Tecnologia) e a publicar artigos científicos. "São entre 40 a 50 horas de trabalho por semana", diz à SÁBADO.



A antropóloga e investigadora auxiliar nota até a ironia de já ter sido sub-diretora do Instituto de Ciências Sociais (ICS). Todavia, apesar do longo e premiado currículo, nunca teve um vínculo fixo com este organismo da Universidade de Lisboa.