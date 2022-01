Investigadores contestam novo concurso de emprego científico da FCT

A Rede de Investigadores Contra a Precariedade Científica e a Fenprof estão a contestar as novas regras do Concurso Estímulo ao Emprego Científico (CEEC). Agora na sua quinta edição, a responsável por este concurso, a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), impôs limites de tempo de trabalho aos candidatos. Só poderá candidatar-se à posição de investigador auxiliar quem tenha o doutoramento há mais de 5 anos e menos de 12 anos e à posição de investigador principal quem se tenha doutorado há mais de 12.



Ora, a Rede e 46 investigadores individualmente assinam uma carta aberta, agora divulgada pela SÁBADO, e em que explicam como estas novas regras podem impôr "precariedade, instabilidade e incerteza" na carreira de investigação em Portugal.



Como explica à SÁBADO Simone Tulumello, um dos subscritores e membro da Rede, "os concursos da FCT deveriam levar a estabilidade na carreira" mas esta "questão de introduzir novas normas, mudar as regras do jogo a cada ano, torna a vida que já era precária mais complexa."