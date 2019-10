ePaper ou encontre-o nas bancas a 23 de outubro de 2019.

Esta é uma pasta difícil que Ricardo Serrão Santos herda. O Ministério do Mar, ainda com Ana Paula Vitorino, deu como fechado o processo de integração de precários (o célebre PREVPAP, o programa bandeira do governo de Costa para regularizar os vínculos na administração pública) no Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Mas os bolseiros não integrados vão processar este ministério e os outros dois que participaram no processo (Trabalho e Finanças). E o dedo é apontado por eles e pelo sindicato que os acompanha, o STE, diretamente ao presidente do instituto Miguel Miranda.