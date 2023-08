A proto-sucessora de Isaltino Morais é a que mais trabalha à mesa. Faturas pagas pela câmara incluem várias refeições no JNcQuoi e milhares de euros em marisco, "ostras exóticas" e álcool, incluindo Pêra Manca. Mas também "lanches de trabalho" de caracóis e gelados de açaí num novo spot de Paço de Arcos, o Oakberry.

Estava Portugal ainda com os condicionamentos da pandemia quando a 8 de julho de 2020 Joana Baptista vereadora da Câmara Municipal de Oeiras (CMO) teve um "almoço de trabalho" no JNcQuoi, restaurante de luxo na avenida da Liberdade, em Lisboa, com mais três diretoras da câmara (Sofia Malha, Sílvia Breu e Susana Guerreiro).