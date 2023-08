'Imoralidade' e 'eventual ilegalidade' dos almoços de trabalho em Oeiras

Com o PS e o PSD aliados a Isaltino Morais e em silêncio, as críticas vêm de Carla Castelo (Evoluir Oeiras) e Mariana Leitão (Iniciativa Liberal).

A oposição a Isaltino Morais em Oeiras mostra-se indignada com os gastos do executivo nos chamados "almoços de trabalho". "É de uma enorme gravidade e falta de ética e requer, quanto a mim, também uma investigação judicial para averiguar eventual matéria do foro criminal. Não é admissível que autarcas, chefes de gabinete e adjuntos abusem de dinheiros públicos desta forma obscena. Nada justifica que se façam almoços supostamente de trabalho com produtos de luxo. A sobriedade deve ser a regra no uso de ajudas de custo", diz à SÁBADO Carla Castelo, independente eleita pela coligação Evoluir Oeiras (que junta Bloco de Esquerda, Livre e Volt).