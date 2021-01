Jerónimo pede contas a Costa sobre medidas contra crise, mas fica desiludido

O líder do PCP pediu hoje contas ao primeiro-ministro sobre as medidas do Orçamento do Estado de 2021 para responder à pandemia e admitiu que "as explicações não são totalmente convincentes".

No debate sobre política geral na Assembleia da República, em Lisboa, Jerónimo de Sousa pediu a António Costa um "ponto de situação" de medidas, algumas delas viabilizadas pelo PCP, e afirmou que se os problemas do país devido à crise pandémica "são amplos e profundos", então as "respostas também têm que o ser".

O deputado e secretário-geral dos comunistas enumerou várias medidas, entre elas o reforço do pessoal de saúde pública e nos cuidados de saúde primários, o pleno aproveitamento do hospital militar de Belém, em Lisboa.

"Porque não basta ter mais camas, é preciso ter profissionais de saúde", disse.

Na resposta, António Costa falou de decisões que decorrem do Orçamento do Estado como pagamento a 100% do 'lay off", o aumento extraordinário das pensões e o reforço dos meios do Serviço Nacional de Saúde.

E deu o exemplo do número de médicos nos serviços públicos que, disse, "efetivamente" são hoje mais do que em janeiro de 2020, sem, no entanto, dar o número.

"É esse esforço que vamos continuar e que foi viabilizado com o contributo do PCP", prometeu o chefe do Governo, que depois ouviu um comentário.

O líder comunista agradeceu, mas admitiu: "são explicações que não são totalmente convincentes."