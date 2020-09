Jamila Madeira sai do Governo e Lacerda Sales sobe a número dois na Saúde

António Lacerda Sales sobe a número dois na equipa ministerial da Saúde, assumindo o cargo de secretário de Estado Adjunto e da Saúde, que era ocupado por Jamila Madeira, e Diogo Serras Lopes será o novo secretário de Estado da Saúde.

Lacerda Sales ocupava o cargo de secretário de Estado da Saúde desde o início do mandato do atual executivo, subindo agora na hierarquia do ministério liderado por Marta Temido, ao substituir no cargo de secretário de Estado Adjunto e da Saúde Jamila Madeira, que depois de ter liderado a Juventude Socialista, de ter sido deputada e eurodeputada pelo PS, assumiu pela primeira vez funções governativas também no início do mandato do atual Governo.

O novo número dois do Ministério da Saúde nasceu em Leiria em 1962, é médico ortopedista licenciado pela Universidade de Coimbra.

Foi deputado na XIII Legislatura, tendo integrado a comissão de Assuntos Europeus, a comissão de Saúde, com o cargo de coordenador do grupo parlamentar, a comissão de Defesa Nacional e a comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação.

Para o cargo de secretário de Estado da Saúde, até aqui ocupado por Lacerda Sales, foi hoje nomeado Diogo Serras Lopes, nascido em Lisboa em 1975 e licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa e com passagem pelo Governo anterior em cargos de assessoria técnica.

Frequentou também o mestrado em Ciência Política no Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa -- Instituto Universitário de Lisboa.

Diogo Serras Lopes foi jornalista na área económica e trabalhou na área financeira, assumindo funções, incluindo de direção, na gestão de ativos em instituições como MC Fundos, Santander Asset Management e o Banco Best.

"Entre maio de 2014 e novembro de 2015, foi técnico superior do Departamento Internacional e de Política Regulatória da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Entre dezembro de 2015 e agosto de 2017 desempenhou funções como adjunto no Gabinete da Secretária de Estado Adjunta do Primeiro-Ministro do XXI Governo Constitucional. Entre agosto de 2017 e abril de 2019 foi designado assessor para as questões económicas no Gabinete do Primeiro-Ministro do XXI Governo Constitucional. Em abril de 2019 foi nomeado para o cargo de vice-presidente do conselho diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.", precisa uma nota biográfica divulgada pelo gabinete do primeiro-ministro.

Uma nota publicada no portal da Presidência da República na Internet refere que o primeiro-ministro propôs hoje a substituição de cinco secretários de Estado do seu Governo ao Presidente da República, que aceitou essas mudanças que abrangem os ministérios da Educação, Saúde, Infraestruturas e Habitação, e Mar.