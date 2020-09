Nova secretária de Estado da Educação já foi chefe de gabinete do ministro

A nova secretária de Estado da Educação, Inês Ramires, é jurista e especializada em Direito Público, com um percurso de consultoria e assessoria em vários gabinetes ministeriais, tendo sido chefe de gabinete do ministro da Educação no último Governo.

Inês Pacheco Ramires Ferreira nasceu em 1980 em Aveiro, reside em Lisboa e tem formação académica na área do Direito, licenciada pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa em 2005 e mestrado em Direito Público na mesma instituição em 2012.

No Governo anterior exerceu funções de chefe de gabinete do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.

Antes desempenhou funções enquanto consultora na Sociedade de Advogados BAS, entre 2011 e 2015.

Tem ainda um percurso anterior de consultoria e assessoria em vários gabinetes ministeriais, tendo sido consultora do Centro Jurídico da Presidência do Conselho de Ministro, adjunta do Gabinete do Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros no XVII Governo Constitucional, adjunta e assessora do Gabinete do Secretário de Estado da Administração Pública do XVII e do XVIII Governos Constitucionais, e colaboradora, através de assessoria técnica, com o Gabinete do Secretário de Estado da Administração Pública do XIX Governo Constitucional, segundo uma nota biográfica divulgada pelo gabinete do primeiro-ministro.

Inês Ramires substitui no cargo Susana Amador, que era secretária de Estado da Educação desde o início do mandato do atual executivo, tendo sido anteriormente presidente da Câmara Municipal de Odivelas e deputada do PS, sendo uma das deputadas socialistas na comissão parlamentar de Educação e Ciência.

O portal da Presidência da República na Internet refere que o primeiro-ministro propôs hoje a substituição de cinco secretários de Estado do seu Governo ao Presidente da República, que aceitou essas mudanças que abrangem os ministérios da Educação, Saúde, Infraestruturas e Habitação, e Mar.