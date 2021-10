Ivo Rosa provocou uma queda abrupta na confiança nos tribunais

Pode uma única decisão ter um efeito direto praticamente imediato na confiança que os cidadãos têm nos tribunais? A resposta é sim e há um estudo português que acaba de o demonstrar. Medido esse indicador, imediatamente antes e imediatamente depois da decisão instrutória do juiz Ivo Rosa sobre a Operação Marquês, a 9 de abril, a conclusão é a de que esse momento, muitíssimo mediatizado e acompanhado pelo portugueses, prejudicou a forma como os cidadãos olham para a Justiça e para os tribunais.



A decisão, aponta o sociólogo Pedro Magalhães, do ICS, "ocorreu enquanto estava a decorrer um inquérito à população no âmbito do projeto EPOCA", que avalia as perceções dos portugueses, ao longo do tempo, face a fenómenos como a corrupção. "Essa circunstância fortuita criou a oportunidade de medir o efeito dessa decisão nas atitudes da população portuguesa, em particular no que diz respeito à sua confiança nos tribunais" – e os investigadores em campo aproveitaram-na.



O que permitiu chegar à seguinte conclusão: "Analisando os dados recolhidos entre os dias 1 e 21 de Abril, este estudo mostra uma clara descontinuidade entre os níveis de confiança nos tribunais dos inquiridos do dia 9 de Abril para o dia seguinte. A nossa estimativa é de que a decisão terá causado uma queda na confiança no sistema judicial na ordem de pelo menos 16 pontos percentuais, um valor expressivo seja em termos absolutos seja em termos relativos (na comparação com estudos congéneres)", aponta à SÁBADO o investigador, que coordenou o estudo. A queda é de 54 para 38, numa escala de 0 a 100.