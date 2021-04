Ivo Rosa: O juiz no seu domínio

Ivo Rosa é o Bom, o Mau e será o Vilão da justiça portuguesa depois desta sexta-feira. Advogados gabam-lhe a atenção aos detalhes e o escrupuloso respeito pela letra da lei. Os procuradores criticam-lhe a incapacidade de adaptar os procedimentos às circunstâncias e aos diferentes tipos de casos sobre os quais decide. E dependendo da sua decisão em levar José Sócrates e Ricardo Salgado a julgamento ou não será o Vilão para um ou para outro lado da barricada da opinião pública. O "super-juiz" que tem em mãos um dos processos judiciais mais importantes da Justiça Portuguesa anuncia esta sexta-feira quem vai a julgamento na Operação Marquês, um dos momentos mais marcantes na Justiça portuguesa contemporânea. Mas houve um longo caminho que Ivo Rosa teve de fazer para aqui chegar.

Ivo Nelson de Caires Batista Rosa nasceu a 17 de setembro de 1966, em Santana, na ilha da Madeira e é o quarto de cinco filhos. A infância foi passada na Madeira onde teve de cumprir os trabalhos a que a vida rústica obriga, como atestava o irmão do "super-juiz", o jornalista Gil Rosa, numa crónica publicada no Jornal da Madeira em 2018: "Havia dias em que tínhamos que mondar os terrenos; na altura do feijão, tínhamos de colocar canas para segurá-lo, apanhar batatas; no tempo da vindima, apanhar e pisar as uvas. E, diariamente, tínhamos de apanhar erva para a vaca, cuidar dos porcos e das galinhas".

É essa a vida, dividida entre os trabalhos domésticos e a escola, que tem até aos 18 anos, quando chega a altura de decidir sobre a carreira que vai seguir quando de terminar a escola secundária. O seu destino fica selado depois de uma audiência no tribunal a que assiste no final do ensino secundário. Em entrevista à RTP Madeira em 2018, uma das poucas que concedeu desde que se tornou uma figura pública, lembra que foi toda a encenação à volta do julgamento que o cativou, mais ainda do que o ideal de fazer cumprir a lei. O Direito seria a sua vocação e o passo seguinte era sair da ilha que o viu nascer.