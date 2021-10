"O PRR tem um parágrafozinho sobre controlo", e nada mais, aponta Luís de Sousa. Em contraste, os portugueses desconfiam de políticos, empresários e até dos seus concidadãos. E "a resposta não pode ser dizer que as pessoas é que estão enganadas", aponta Pedro Magalhães. Os dois investigadores mediram as perceções dos portugueses sobre corrupção.

Investigador do ICS

"As pessoas dizem que um terço dos portugueses são corruptos"

Os portugueses desconfiam do poder, de políticos e empresários, e se tropeçarem em corrupção admitem não o reportar, por medo ou descrença, conclui o estudo O que Pensam os Portugueses sobre Corrupção: Perceções, Atitudes, Práticas, dos investigadores do ICS (Instituto de Ciências Sociais) Luís de Sousa e Pedro Magalhães. Mas quem devia e, em alguns casos, poderia atuar, não parece interessado: afinal, para já nenhum partido ou instituição anticorrupção quis saber do estudo.