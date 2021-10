Julgamento de José Sócrates pode arrancar, decidiu Tribunal da Relação

Presidente da 9ª secção validou decisão da juíza Margarida Alves em separar os crimes de falsificação e branqueamento de capitais da totalidade do processo Operação Marquês

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

A Newsletter SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail

O julgamento de José Sócrate e do empresário Carlos Santos Silva pelos crimes de falsificação de documentos e branqueamento de capitais pode arrancar, segundo decidiu o juiz Trigo Mesquita, presidente da 9ª secção do Tribunal da Relação de Lisboa, que validou a decisão da juíza Margarida Alves em separar os crimes pelos quais os dois arguidos foram pronunciados da totalidade do processo Operação Marquês







Sócrates EPA/RODRIGO ANTUNES

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O desembargador tinha sido chamado a pronunciar-se sobre um conflito de competência entre o juiz Ivo Rosa e a presidente do coletivo Margarida Alves. TRigo Mesquita decidiu que o juiz de instrução tem que continuar a despachar o processo na parte da não pronúncia (como o recurso do Ministério Público) e a juíza é competente apenas para a parte da pronúncia.