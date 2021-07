MP acusa Ivo Rosa de criar história nova na Operação Marquês

No recurso da decisão instrutória apresentado junto do Tribunal da Relação, os procuradores chegam a criticar a "ineptidão da pronúncia".

No recurso da decisão instrutória da Operação Marquês tomada pelo juiz Ivo Rosa, o Ministério Público acusa o juiz de distorcer o processo. De acordo com o recurso apresentado junto do Tribunal da Relação de Lisboa, os procuradores Rosário Teixeira e Vítor Pinto chegam a criticar a "ineptidão da pronúncia".







