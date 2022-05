Passos Coelho chamado a testemunhar na instrução do processo BES

Passos Coelho é uma das 51 testemunhas arroladas pela defesa do ex-banqueiro Ricardo Salgado. Será ouvido pelo juiz Ivo Rosa no final de junho.

O antigo primeiro-ministro social-democrata Pedro Passos Coelho foi chamado, pelo juiz de instrução Ivo Rosa, a testemunhar na instrução do processo BES.







Passos Coelho é uma das 51 testemunhas arroladas pela defesa do ex-banqueiro Ricardo Salgado. Entre as principais testemunhas pedidas pela defesa do antigo chefe de Governo estão também Carlos Costa (ex-governador do Banco de Portugal) e Eduardo Catroga (ex-ministro das Finanças), avança o jornal Observador A audição do antigo líder do PSD foi agendada para 30 de junho, às 14 horas.