MP arquiva processo contra Cabrita no caso de trabalhador que morreu atropelado na A6

O Ministério Público (MP) arquivou o processo contra o antigo ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita que estava acusado de homicídio por negligência no caso do atropelamento que vitimou um trabalhador na A6. O caso também foi arquivado contra o chefe de segurança de Cabrita, Nuno Dias. A acusação permanece apenas contra o motorista da viatura, Marco Pontes, que atropelou o trabalhador que estava a fazer as reparações na via, Nuno Santos.







No entender da procuradora que assina o despacho, quando delegou em Marco Pontes a responsabilidade de conduzir a viatura de serviço, o governante fica exímio de responsabilidade. Também o dever de Nuno Dias, escreve a procuradora, era apenas para com Eduardo Cabrita.



O dever de proteção do ministro cabia a Marco Pontes, que ao conduzir pela faixa da esquerda e ultrapassando os limites de velocidade legalmente previstos "violou os deveres de cuidado a que se encontrava sujeito", no entender do MP.



O Minsitério Público acusou, em dezembro, de homicídio por negligência o motorista que conduzia o então ministro da Administração Interna. Em janeiro, o caso foi reaberto e o procurador responsável pediu que fossem apuradas as responsabilidades do ex-ministro Eduardo Cabrita no acidente, uma vez que era o superior hierárquico do motorista.





Em 18 de junho de 2021, a viatura oficial em que seguia Eduardo Cabrita atropelou mortalmente Nuno Santos, trabalhador que fazia manutenção da Autoestrada 6 (A6), ao quilómetro 77,6 da via, no sentido Estremoz-Évora.







De acordo com o despacho final do inquérito, Eduardo Cabrita não violou qualquer dever de cuidado, já que não cabia ao antigo ministro "sindicar" o que o motorista fazia. Já Nuno Dias, tinha como único dever garantir a segurança de Eduardo Cabrita, pelo que também viu o seu nome afastado do caso, de acordo com o Observador