Miranda Sarmento confrontou primeiro-ministro com as aparentes contradições em relação à TAP. Costa agradeceu a oportunidade para se explicar.

Miranda Sarmento atirou a matar, procurando esclarecer quem disse a verdade sobre a obrigatoriedade da privatização da TAP. António Costa, que declarou que ela constava do plano de reestruturação, ou Pedro Nuno Santos, que negou que Bruxelas obrigasse à venda da companhia aérea. "Apenas um dos dois pode estar a dizer a verdade. Quem é?", perguntou o líder parlamentar do PSD, no debate quinzenal com o primeiro-ministro, esta quarta-feira.