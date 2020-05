A mulher de 41 anos que foi detida na madrugada desta segunda-feira, 11 de maio, por exposição e abandono de um menor, chama-se Isabel L., e estava, na altura, alcoolizada com mais de 1 grama de álcool no sangue. A SÁBADO sabe também que ela não trabalha, é doméstica, e que esta não terá sido a primeira vez que tem este comportamento: beber e sair para a rua, depois de uma discussão com o companheiro.





bebé com cerca de dois meses", quando foi encontrado, estava "completamente molhado e com um choro compulsivo, denotando-se estar com muito frio e fome. Esta conduta colocou claramente a vida e a integridade física do menor em perigo".

A criança foi retirada à mãe, que também recebeu tratamento hospitalar e já teve alta. Aguarda notificação para lhe serem administradas medidas pelas autoridades judiciais.

Quem fez a denúncia de que ela estaria à chuva com o bebé foi o próprio pai da criança, no domingo, já perto da meia-noite. Quando foi encontrada pela polícia, a mulher estava a cerca de seis minutos a pé de sua casa, na rua da Bica do Sapato, em Lisboa. "Poderá ser uma família disfuncional, já que o próprio pai terá dito aos agentes que não tem a certeza se o filho é dele. Embora tenha o seu nome", diz fonte da PSP àO carro patrulha, que chegou ao local por volta da meia-noite, encontrou a mulher com o filho, um bebé do sexo masculino – que ainda nem tem dois meses (terá nascido a 20 de março) –, dentro de um ovo e completamente despido, só tapado com uma manta. Estava gelado e a chorar compulsivamente. A mulher estaria ali, à chuva, há cerca de uma hora."Só disse que estava a deslocar-se para a estação de Santa Apolónia", avança fonte da PSP. Quando os agentes lhe perguntaram se ela tinha consciência que o bebé estava gelado, e que por isso estaria tão irrequieto, ela exaltou-se. "Já tinham percebido pelo cheiro, pela voz arrastada e pela falta de equilíbrio, que estaria alcoolizada", conta a mesma fonte.Respondeu-lhes que não tinham nada a ver com o assunto e começou a esbracejar, "completamente alheada do risco", pelo que quase deixou cair o bebé ao chão. Foi nesse momento que os agentes lhe agarraram pelos braços e lhe tiraram o ovo da mão.Por volta da meia noite e meia, e já na esquadra, o bebé recebeu assistência médica do INEM e foi levado para o Hospital da Estefânia. Asabe que ficou em observação até esta terça-feira, 12, mas esteve sempre "clinicamente bem" e já foi entregue à Segurança Social. A mãe também chegou a ser assistida no Hospital de São José, porque terá dito que não se sentia bem.Regressou novamente à esquadra e acabou por ser mandada para casa, com uma notificação para comparecer em tribunal. Asabe também que a mulher ainda tentou ir ver o filho ao Hospital da Estefânia, mas foi-lhe recusada a entrada.Esta terça-feira, em comunicado, a PSP adiantou que o "aguarda ainda as respostas da parte da Procuradoria Geral da República, relativamente ao que irá acontecer com esta mulher, e também da parte da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, para perceber onde está a criança e com quem vai ficar.