Foi graças ao saco de plástico que a mãe usou para o atirar para o lixo que o bebé encontrado a 5 de novembro de 2019 num ecoponto, em Lisboa, conseguiu sobreviver durante 37 horas. Segundo a acusação do Ministério Público contra a mãe, "o facto de ainda se encontrar vivo, aquando da sua descoberta, prende-se com as circunstâncias de se encontrar dentro de um saco de plástico, que ajudou a manter a humidade e temperatura".

O Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa (DIAP) imputou, no início do mês, a Sara P. (que já foi visitada na cadeia pela ministra da Justiça, Francisca Van Dunem), um crime de tentativa de homicídio, considerando a procuradora responsável pela acusação que a arguida deve manter-se em prisão preventiva.

O despacho final descreve ao pormenor o estado do bebé quando foi, primeiro, resgatado por dois sem-abrigo e depois assistido pelo INEM: "O recém nascido apresentava-se gelado, totalmente despido, coberto de sangue e com o cordão umbilical cortado de forma irregular e aberto, apresentando uma cor arroxeada e uma temperatura muito baixa".

No local, os profissionais do INEM realizaram a "clamarem do cordão umbilical", tendo sido necessário "desobstruir as vias aéreas do recém-nascido", assim como foi -lhe dado oxigénio e colocaram-se soros aquecidos debaixo do corpo. Já na Maternidade Alfredo da Costa, para onde foi transferido, o bebé apresentou "baixo peso de nascimento e peso leve para a idade gestacional, lesão renal aguda, acides mista, hipotermia, hipoglicémia, anemia", apresentando ainda uma temperatura de 34,7º.

"Caso o recém-nascido não tivesse sido encontrado, acabaria por morrer, por inanição devido à falta de alimentação e, embora tivesse sido encontrado em fase de ‘irritabilidade’, uma vez que ainda chorava, entraria em letargia e não sendo possível encontrá-lo pelo choro acabaria por falecer", concluiu a procuradora do DIAP de Lisboa.

Na reconstituição feita pela Polícia Judiciária, ficou demonstrado que a arguida saiu da tenda do espaço dos sem-abrigo em que vivia, montado na Avenida Infante D. Henrique, a Santa Apolónia, Cais da Pedra, em Lisboa, quando percebeu que estava a entrar em trabalho de parto. Não aceitou que o namorado a acompanhasse e já no exterior da tenda rebentaram-lhe as águas. Decidiu, então, ir à tenda de apoio, onde guardam roupas e alimentos, buscar um saco plástico, o que, segundo a PJ e MP, foi com o claro objectivo de nele colocar o bebé.

Segundo a investigação, na madrugada de 4 de Novembro, Sara P. afastou-se de seguida do local e caminhou em direcção à discoteca Lux Frágil. Aí, por volta das 2 horas, a investigação determina que terá sido o momento do parto. A arguida, agora acusada de tentativa de homicídio, ter-se-á colocado de cócoras para expelir o bebé, o que aconteceu, acabando este por cair no chão.

"Ao agir da forma descrita, ocultando sempre a gravidez, e decidindo ter o seu filho nas circunstâncias descritas, sem qualquer assistência hospitalar e sem dar conhecimento quer ao seu companheiro quer a qualquer outra pessoa e sempre de acordo com o plano que previamente traçara e que visava a morte do seu filho, tendo para o efeito, e imediatamente após o seu nascimento, colocando-o dentro de um saco de plástico e no interior de um contentor, fechado, longe dos olhares de qualquer pessoa que ali surgisse, escondendo de todos o que tinha feito, pretendia a arguida causar-lhe a morte, e fazer desaparecer o seu corpo, assim que viessem recolher o lixo", referiu o Ministério Público na acusação.