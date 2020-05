Choraram ambos no tribunal. Primeiro Márcia, depois Sandro - entraram separados, pelas 10 horas, e nunca puderam manter contactos. Um não sabia o que o outro dizia: Sandro desconhecia que Márcia o "traíra".Segundo o Correio da Manhã que a madrasta da menina, a primeira a ser ouvida, contou agora que afinal assistiu a tudo. Ouviu os gritos de Valentina , percebeu que ela estava gravemente ferida. Nada fez, assumiu, não chamou a polícia nem apoio médico. Mas foi obrigada, foi Sandro quem lhe bateu para que se calasse. E que até a forçou a vestir a menina com o pijama e o casaco e depois a acompanhá-lo a esconder o corpo no descampado.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã