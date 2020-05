Uma mulher de 41 anos foi detida pela PSP em Lisboa, no dia 11 de maio às 0h15, pela suspeita de um crime contra a vida, ao estar à chuva com um bebé "dentro do 'ovo', despido e apenas tapado com uma manta".A suspeita estava sob o efeito do álcool e há uma hora com a criança à chuva. "Verificou-se que se tratava de um bebé com cerca de dois meses, o qual estava completamente molhado e com um choro compulsivo, denotando-se estar com muito frio e fome. Esta conduta colocou claramente a vida e a integridade física do menor em perigo", lê-se na nota enviada pela PSP às redações."Confrontada com a situação e convidada a regressar à sua residência, a progenitora em estado alcoolizado negou estar a colocar o bebé em perigo e recusou voltar a casa, não demonstrando estar ciente do estado em que se encontrava o menor. Verificado que o corpo do bebé estava gélido, foram acionados os meios médico e perante esta situação, a suspeita reagiu de forma agressiva, quase deixando cair o bebé no solo. Face à conduta apresentada, foi dada voz de detenção à mulher", detalha a nota de imprensa. "O bebé foi conduzido a unidade hospitalar, na qual permanece em observação e fora de perigo."A criança foi retirada à mãe, que também recebeu tratamento hospitalar e já teve alta. Aguarda notificação para lhe serem administradas medidas pelas autoridades judiciais.