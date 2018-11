Cunhada tem visitado a viúva na prisão para que o filho do casal possa visitar a mãe.

A irmã de Luís Grilo, o triatleta morto em Julho deste ano, garante que não acredita na versão de Rosa Grilo sobre a morte do informático e acusa a cunhada de ter montado um "circo". Em declarações ao Correio da Manhã, Júlia Grilo reagiu à carta que Rosa enviou à ex-mulher do amante para garantir que António Joaquim está inocente.



"Estou cansa deste circo e por isso prefiro não falar muito. Tenho de proteger a criança", explicou Júlia, que está a tomar conta do filho do casal - e que o leva à prisão para visitar a mãe. Sobre o amante de Rosa, não tem dúvidas: "É um crápula. Não acredito na inocência dele, nem pensar."



No dia 26 de Setembro, Rosa Grilo foi detida juntamente com o amante, António Joaquim. Ouvida em tribunal, dois dias depois, a viúva mudou a versão dos acontecimentos, entrou em contradições, e contou que o marido afinal não desaparecera, mas tinha sido morto por causa de negócios com diamantes trazidos de Angola . Os autores do homicídio seriam três homens – dois angolanos e um branco – que lhe invadiram a casa no dia 16 de Julho, data em que comunicou às autoridades o desaparecimento do triatleta. Os dois suspeitos ficaram em prisão preventiva, estando acusados da prática dos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver e posse de arma proibida.



Saiba tudo sobre o tema no Correio da Manhã.