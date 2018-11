A suspeita de ter matado o marido tem escrito várias cartas a partir da prisão. A última missiva de Rosa Grilo é dirigida à ex-mulher do outro suspeito do homicídio.

Rosa Grilo, a mulher suspeita de ter matado o marido, Luís Grilo, tem escrito várias cartas a partir da cadeia de Tires, onde se encontra detida. Nas mesmas, Rosa tem tentado por diversas vezes ilibar o amante, António Joaquim, que a Polícia Judiciária e o Ministério Público acreditam ser cúmplica no homicídio do tri-atleta.



Numa nova carta, escrita para a ex-mulher de Joaquim, escreve Rosa Grilo: "O Tó foi envolvido por estupidez minha (...) O Tó sempre te amou. Nunca o influenciei a sair de casa". Esta versão de Rosa Grilo parece vir corroborar a versão do amante.



O Correio da Manhã teve acesso à carta escrita por Rosa Grilo à ex-mulher do amante.