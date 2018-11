O encontro acontecerá às 15 horas. Presidente do Sindicato avisou quanto à falta de meios no MP.

A Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, recebe hoje uma delegação do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP). O encontro acontecerá às 15 horas.



No seu último acto oficial, Joana Marques Vidal, a antecessora de Gago, alertou que o Ministério Público tem carência de quadros. Em Setembro de 2018, estavam 1.592 magistrados do Ministério Público em funções.



Num texto de opinião publicado na SÁBADO acerca da tomada de posse da nova PGR, António Ventinhas, presidente do Sindicato, aludiu à falta de meios: "Espero que dê continuidade ao trabalho da actual titular do cargo e consiga desenvolver algumas áreas de intervenção do Ministério Público que ficaram para trás, consequência dos parcos recursos existentes.



Também o novo Estatuto dos Magistrados Judiciais, cujas alterações foram aprovadas em Julho, motivarão 21 dias de greve dos juízes, que começam este mês e acabarão em Outubro de 2019.