Viúva alega que o marido foi morto por três homens que há muito tempo ameaçavam o casal.

Depois de ter escrito uma longa carta ao Correio da Manhã, a revelar a sua versão do crime, a CMTV mostrou, em exclusivo, as declarações prestadas por Rosa Grilo à juíza Andreia Valadas, no tribunal de Vila Franca de Xira, no dia 28 de Setembro. Declarações essas que não evitaram o cenário de prisão preventiva, por suspeitas de responsabilidade directa na morte de Luís Miguel Grilo.





Rosa Grilo e António Joaquim foram detidos no dia 29 de Setembro, por suspeitas de serem os autores do homicídio de Luís Grilo. De acordo com a investigação da PJ, o triatleta terá sido morto a 15 de Julho. No dia seguinte, a mulher deu conta do desaparecimento às autoridades, alegando que a vítima tinha saído para fazer um treino de bicicleta e não tinha regressado a casa.



