Os amigos de Luís Grilo juravam não ficar parados e diziam ir revirar todos os caminhos possíveis e imaginários para descobrir o triatleta, dado como desaparecido pela mulher, Rosa, a 16 de Julho. "Onde estejas, aguenta. Não vamos desistir e vamos encontrar-te", pediam e prometiam nos panfletos, cartazes e três outdoors que colocaram para recolher informações sobre o paradeiro do engenheiro informático.

Na altura, Rosa Grilo garantia que o marido tinha saído para treinar sozinho, que se demorara mais que o habitual e que depois de o tentar contactar, e não ter resposta, participara o seu desaparecimento à GNR. As buscas na zona de Cachoeiras, Vila Franca de Xira, onde o casal vivia com o filho Renato, de 12 anos, começaram nesse mesmo dia. No dia seguinte, aos 20 elementos da Guarda Nacional Republicana juntaram-se binómios homem-cão. A Polícia Judiciária também participou nas buscas, tal como os bombeiros e uma associação cinotécnica. E os amigos, principalmente aqueles que com ele praticavam desporto na equipa da Wikaboo.

A 24 de Agosto, trinta e nove dias depois de ter sido visto com vida pela última vez, Luís Grilo foi encontrado sem vida, nu e com um saco na cabeça, num eucaliptal, em Covões, cerca de vinte quilómetros da casa dos sogros de Luís Grilo, Benavila, em Avis, no Alentejo. No dia 26 de Setembro, Rosa Grilo foi detida juntamente com o amante, António Joaquim. Ouvida em tribunal, dois dias depois, a viúva mudou a versão dos acontecimentos, entrou em contradições, e contou que o marido tinha sido morto por causa de negócios com diamantes trazidos de Angola. Os autores do homicídio seriam três homens – dois angolanos e um branco – que lhe invadiram a casa no dia 16 de Julho, data em que comunicou às autoridades o desaparecimento do triatleta. Os dois suspeitos ficaram em prisão preventiva, estando acusados da prática dos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver e posse de arma proibida.





A loja aberta e as viagens com o amante

Nos dias em que nada se sabia do paradeiro de Luís, Rosa participou nas buscas pelo marido. Ainda assim, a mulher nunca fechou a loja de informática do marido - e onde trabalhava como administrativa -, uma decisão que fez aumentar as suspeitas da Polícia Judiciária sobre um possível envolvimento no desaparecimento do triatleta.

Mais tarde, foi possível compilar outras provas. Segundo o Correio da Manhã, o casal de amantes partiu para alguns dias de férias em vários pontos do País: foram pelo menos três fins-de-semana em que visitaram Porto Corvo, Grândola e Caminha, onde deram um salto ao festival de Paredes de Coura, que decorreu de 15 a 18 de Agosto. De acordo com o mesmo jornal, a Polícia Judiciária tem comprovativos de pagamentos de hotéis, passagens de Via Verde e dados das localizações dos telemóveis.

A PJ interrogou a mulher do triatleta pelo menos três vezes, o que segundo o Diário de Notícias não é prática habitual ser feito com familiares dos desaparecidos, a não ser que sejam suspeitos. Um dos interrogatórios aconteceu no dia seguinte ao funeral: Rosa preparava-se para partir com o filho para um fim-de-semana fora. A PJ insistiu que se deslocasse à sede, em Lisboa, mesmo na companhia da criança. Não demonstrou grande interesse em pormenores do crime, garante o mesmo jornal, mas insistiu sempre que não via quem pudesse querer mal ao marido e que não entendia porque o corpo aparecera tão perto da casa de familiares.

Além de apelos, Rosa deu duas entrevistas sobre o marido, negando "de todo" qualquer envolvimento na morte de Luís. "Não tenho nada a ver com isso. O Luís faz-me muita falta, faz parte da minha vida desde sempre", disse numa entrevista à TVI, depois do aparecimento do corpo.

"Difícil é imaginar o resto da vida sem ele. Uma das coisas que me contaram foi que, por exemplo, no funeral do Luís muita gente me criticou de eu ir de branco, mas as pessoas não percebem sequer e não era para perceberem", atirou nesse mesmo dia, dizendo ainda não acreditar que fosse um crime programado: "Honestamente, não acredito que alguém lhe tenha feito mal propositadamente ou que tenha sido uma coisa premeditada e não acredito que queiram incriminar-me".

À SIC, a 6 de Setembro, voltou a negar qualquer envolvimento na morte do marido, tendo ainda elogiado o trabalho da PJ durante todo o processo. "Nesta altura, toda a gente fala tudo, as pessoas dizem tudo, sem fundamente, o que é uma coisa extraordinária. Nós não temos nenhuma posta, não há nada que aponte em direcção nenhuma e as pessoas inventam as maiores barbaridades sem nenhum fundamento."



"Tens o peixinho no forno"

A relação com António Joaquim, segundo o Correio da Manhã, estreitou-se ainda mais durante os dias das buscas – e essa aproximação ficou patente nas referidas viagens para fora, mas também em inúmeras mensagens trocadas pelo casal, que mantinha as suas rotinas diárias. No dia da entrevista à SIC, Rosa mandou uma mensagem a António Joaquim: "Tens o peixinho no forno". De acordo com o Correio da Manhã, os amantes combinavam horas para se encontrarem e Rosa, que prometia assumir a relação, pedia a António que a fosse visitar.

Júlia Grilo, a irmã de Luís a quem Renato chamava avó, e que ficou com a criança na véspera e dia do desaparecimento, contou que encontrou António Joaquim pelo menos duas vezes na casa das Cachoeiras, enquanto decorriam as buscas.

Na primeira vez, desvalorizou e achou que se tratava de algum amigo do irmão a dar apoio à Rosa e a Renato. "Achei estranho, mas depois pensei ‘eles têm tantos amigos…’ Pensei que ele fosse mais um dos amigos que andaram nas buscas e que eram impecáveis", contou à SIC.

Mais tarde, voltou a ver o oficial de justiça na casa dos Grilo. "Bati à porta e lá estava ele outra vez, com o meu sobrinho. E ela estava na cozinha. Aí, já fiquei de pé atrás, mas nunca pensei que ela pudesse fazer uma coisas destas", confidenciou.

Durante o interrogatório, segundo o CM, António Joaquim explicou porque tinham aumentado os encontros com amante, após o desaparecimento de Luís. "Foi gradual, mas ultimamente ia diariamente à casa dela. Ela merecia o meu apoio, tinha perdido o marido, estava abalada", disse, garantindo que nunca tivera conhecimento do homicídio.

Ao tribunal, o suspeito disse também que Rosa lhe contara que "Luís lhe batia". "Esta última vez terá sido no escritório. Foi um empurrão e uma ameaça de soco que não se chegou bem a concretizar. Sei que ela, inclusivamente, terá contado aos país", revelou António.

O homem foi ainda mais longe no depoimento. "Lembro-me de ela ter contado que noutra vez, já há muitos anos, que tinha sido agredida. Terá sido empurrada e também [levou] uma chapada", contou, demonstrando dúvidas sobre a inocência da amante: "Pensei que não tivesse nada a ver. Como as coisas têm acontecido tem de ter algum envolvimento". Rosa, pelo contrário, tem ilibado o oficial de justiça de qualquer responsabilidade no crime, apesar de a polícia defender que o tiro fatal foi disparado da arma de António Joaquim.

Júlia recusa qualquer possibilidade do Luís ser violento. "É mais uma mentira sobre o meu irmão. Se eu falar rebento e não o posso fazer", disse ao CM, dizendo que procura proteger o sobrinho, à sua guarda, de tudo o que se passa.

Já depois do corpo ter sido descoberto, Rosa negou que se pudesse tratar de um crime passional, defendendo que a vida do casal parecia "fazer confusão a muita gente". "Éramos um casal feliz. Tivemos altos e baixos como toda a gente", declarou.

Em Março de 2015, numa entrevista ao jornal O Mirante, Luís Grilo falou sobre o trabalho, a família e o desporto. "Para mim o trabalho é uma parte importante mas não é tudo. O mais importante para mim na vida, além de correr, é a família e o meu filho. Espero poder vir a dar-lhe ferramentas para ele ter um bom futuro".