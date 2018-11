A viúva do triatleta, suspeita de ter assassinado o marido, revela ainda as condições em que vive na prisão.

Rosa Grilo suspeita de ter assassinado o marido, deu uma entrevista à TvMais onde acusa o triatleta de traição e onde confessa que este sabia da existência do amante, António Joaquim.



"A nossa relação ficou diferente há alguns anos, depois do nascimento do nosso filho. Mas sempre fomos amigos e companheiros em tudo. Não sei se pela 'crise dos 50', o Luís mudou muito, talvez também eu tenha mudado. O Luís começou a ter outras mulheres e eu soube sempre, mas sempre achei que um casamento não se deita fora de um momento para o outro por causa de uma parvoíce", disse.



Quando questionada sobre o facto de Luís Grilo saber do seu relacionamento com António Joaquim, a suspeita confirmou: "O Luís sabia, tal como eu sempre soube das traições dele. Fomos fingindo que estava tudo bem, pelo menos até o menino [filho] ser mais velho".



Rosa Grilo está presa no Estabelecimento Prisional de Tires e conta que está sozinha na cela e que é ela quem faz a limpeza da mesma. "Passo o tempo a lavar tudo", revela.



A viúva do triatleta conta ainda que a comida na prisão "é péssima" e conta que há "duas ou três senhoras" que não lhe falam por considerarem "inferior" pelo tipo de crime pela qual foi detida.